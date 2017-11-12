Emlakçıların alacağı komisyon düşüyor

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak, mevcut haliyle kabul edilirse emlakçılar alım-satımda satış bedelinin yüzde 3'ünden, kiralamada ise 1 aylık kiradan fazla ücret talep edemeyecek. Yeni taslağa göre vatandaşın cebinden ev alıp kiralarken daha az para çıkacak.

YILLIK KİRANIN YÜZDE 12’SİNİ ALIYORLARDI

Kiracıdan yıllık kira bedelinin yüzde 12’si tutarında komisyon alınıyordu. Bu fahiş komisyon bedelinin "bir kira" olarak degiştirilmesi öngörülüyor. Bu oran bile kiracıları zorlayacak kadar fazla.

İnternetten evi bulan bir kiracının, sadece anahtarı verdi diye emlakçıya bir kira bedeli komisyon ödemesi haksızlık. Emlakçılara yarım kira komisyon ödenmeli.