Emlakçıların 'ucuz konut ilanı' kurnazlığı

Tüketici dernekleri, bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vermek suretiyle müşterileri aldattığını belirterek, ofise gelen tüketicilerin türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna edildiğini bildirerek tüketicileri uyardı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, emlakçıların ev almak isteyen yatırımcıların ilgisini çekmek için bu tarz yollara başvurduğunu belirtti. Bazı emlak ofislerinin e-ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri aldattığını dile getiren Koçal, düşük fiyatlı ilanı gören tüketicinin büyük hayallerle emlak ofisine gittiğini, ancak tüketiciye o evin satıldığı veya kiralandığının söylendiğini anlattı.

Bu gibi durumlarda tüketicinin emlakçıları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre şikayet edilebileceğini ve cezai işlem uygulanabileceğini dile getirdi.

"TÜKETİCİLER HER İLANA KANMAMALI"

Satışa sundukları ürünü cazip gösterip, kaparo isteyen, sonrasında ortadan kaybolan, böylece tüketicileri mağdur eden kişi ve firmalar bulunduğunu dile getiren Küçük, "Özellikle, satılan ya da kiralanan evi, satılmamış, kiralanmamış gibi tekrar ilana koyan, böylece tüketiciyi aldatarak başka yerleri satmaya, kiralamaya çalışan iş yerleri ile karşılıyoruz. Aynı evi, birden fazla emlak ofisi satılık veya kiralık olarak ilan edebilmektedir." diye konuştu.

Küçük, "Bazı emlakçılar düşük fiyatlı ilan koyarak kurnazlık yapmakta ve müşteri çekmektedir. Tüketiciler her ilana kanmamalı. İlandaki gayrimenkul için emlak ofisine gittiğinde emlakçı, 'O ev satıldı' diyorsa ancak ilan hala sitede duruyorsa tüketiciler o kişiden uzaklaşsın." ifadelerini kullandı.