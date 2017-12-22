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Emmanuel Macron, Mahmud Abbas'la görüştü

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmak için dünya ülkelerini parayla tehdit etmesi ters tepti. Fransa Cumhurbaşkanı, baskıya direneceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 13:25..
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Emmanuel Macron, Mahmud Abbas'la görüştü

ABD, dünkü Birleşmiş Milletler (BM) oylamasıyla resmen süper yalnız bir güç oldu. ABD'nin parayla tehdit etmesine rağmen dünyanın 128 ülkesi Filistin için artık tek yürek...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM'deki tarihi oylamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştü. Macron, bu sabah Elysee Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırladı.

Emmanuel Macron, Mahmud Abbas'la görüştü


"HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN TANIYORUZ"

Elysee Sarayı’nda 1,5 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, Fransa'nın Filistin'i 'doğru zamanda' ve hiçbir baskı altında kalmadan tanıyacağını söyledi.

Macron, Fransa'nın iki devletli çözüme sadık kalacağını da belirtti.

ABBAS: ABD'NİN HİÇBİR BARIŞ PLANINI KABUL EDEMEYİZ

BM’den çıkan karardan memnun olduklarını ifade eden Mahmud Abbasi se, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak “inandırıcılığını kaybettiğini”, Filistinlilerin bundan sonra İsrail-Filistin meselesinde ABD’nin “hiçbir barış planını kabul edemeyeceğini” açıkladı.

Filistin liderine ABD’nin kararını desteklemediğini hatırlatan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD’nin Kudüs’le ilgili kararıyla İsrail-Filistin dosyasında yalnız kaldığını, kendisinin de Filistin Devleti’ni tek taraflı tanıyarak aynı tavrı sergilemeyeceğini zira bunun etkili olmayacağını düşündüğünü açıkladı.

"2018'DE FİLİSTİN'E GELECEĞİM" SÖZÜ

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün dışında başka bir çözüm olmadığını da belirten Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın Filistin’in dostu olarak yanında olacağını belirtti. “Filistin yalnız değil. Güvenilir ve tanınmış sınırlarda yaşamasını sağlayacağız” diyen Macron, 2018 yılında Filistin topraklarını da ziyaret edeceğini duyurdu.

İki lider daha önce de Temmuz ayında görüşmüştü. Kudüs meselesine müdahil olmak yerine taraflarla teması sürdürme niyetinde olan Cumhurbaşkanı Macron, bu amaçla 10 Aralık’ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu da ağırlamıştı.

Fransa, dün Birleşmiş Milletler'de yapılan olağanüstü Kudüs oturumunda ABD'nin kararını geri almasını öngören tasarıya onay vermişti. 

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