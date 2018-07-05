Türkiye genelinde aranan şahıslar için operasyon düzenledi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 6 bin 832 personelin katılımı ile yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı. Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon'da FETÖ'de aranan 4 kişi gözaltına alındı.





BİN 314 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile 3 bin 53 ikamette "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon" düzenlendi.

Operasyonlarda, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 169, yaralama suçundan 175, cinsel suçlardan 25, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 73, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 35, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ile diğer suçlardan aranan 787 şahıs olmak üzere toplam bin 314 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH DA BULUNDU

Ayrıca yapılan operasyonlarda, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 kesici alet, 36 mermi, 40 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.