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Emniyet aileleri çocukları konusunda uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde artan kayıp çocuk vakaları nedeniyle ailelere "Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli paylaşmayın." gibi önemli uyarılarda bulundu.

AA | 04.07.2018 - 07:20..
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Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Anne ve Babalar Dikkat" başlığı adı altında yapılan paylaşımda, çocukların kendilerini koruyabilmesi için ailelerin yapması gerekenlere dikkat çekildi.

Paylaşımda, ailelere çocuğun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, çocuğun tanımadığı kişilerden uzak durması, tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl tepki vermesinin öğretilmesi gerektiği bildirildi.

Emniyet aileleri çocukları konusunda uyardı

"ÇOCUĞUNUZUN ADINI HER YERE YAZMAYIN"

Ailelerin, çocuğun internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat etmesi uyarısında bulunulan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğunuzun adını her yere yazmayın.

Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın.

Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin.

Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.

Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin.

Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek 'anne ve babamın adı ne?, aile şifremizi söyle?' diye sormasını isteyin.

GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin.

Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin.

Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin."

Emniyet aileleri çocukları konusunda uyardı

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