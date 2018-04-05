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Emniyet Beşiktaş Belediyesi bilgisayarlarını yedekledi

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı arama tamamlandı. Yapılan aramada bilgisayarlar yedeklendi.

AA | 05.04.2018 - 23:53..
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Beşiktaş Belediyesi'ne sabah saatlerinde 10 araçla gelen İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, soruşturma gereği yaptığı aramayı tamamladı.

BİLGİSAYARLAR YEDEKLENDİ

Sabah saatlerinde belediye binasına gelen ekipler, tüm gün süren çalışmanın ardından Beşiktaş Belediyesi'nden ayrıldı.

Ekiplerce yapılan aramanın Beşiktaş Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve bilgisayarların yedeklendiği belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞLARDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından "Belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi" gerekçeleri ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından, yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

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