Emniyet binasının fotoğrafını çeken Suriyeli yakalandı

Emlak Konut GYO ile DAP Holding arasında İstanbul’un değerli arazilerinden biri olan Şişli Teşvikiye Arazisi İhalesi kapsamında imzalar atıldı.

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En sıra dışı turistik yerler

Manzarası ya da kalabalığı güzel diye gittiğiniz yerlerden sıkıldınız mı? Eski sevgililerin eşyalarını sergilediğini görmek ya da Kont Drakula’nın korkutucu şatosuna gitmeye ne dersiniz?