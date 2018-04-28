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Emniyet binasının fotoğrafını çeken Suriyeli yakalandı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı.

AA | 28.04.2018 - 10:39..
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Cep telefonuyla Emniyet Müdürlüğü binasının fotoğraflarını çeken bir kişinin minibüsle bölgeden uzaklaştığı ihbarını alan polis bölgede çalışma başlattı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli aracı merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Kayadelen Camisi önünde park halinde buldu.

Emniyet binasının fotoğrafını çeken Suriyeli yakalandı

TELEFONUNDA EMNİYETİN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Araç sürücüsü, Suriyeli Haccı Işhadel’i gözaltına aldı.Işhadel'in cep telefonunda yapılan incelemede, emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafları bulundu.

Şüpheli Işhadel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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