Emniyet binasının fotoğrafını çeken Suriyeli yakalandı

Cep telefonuyla Emniyet Müdürlüğü binasının fotoğraflarını çeken bir kişinin minibüsle bölgeden uzaklaştığı ihbarını alan polis bölgede çalışma başlattı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli aracı merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Kayadelen Camisi önünde park halinde buldu.
TELEFONUNDA EMNİYETİN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Araç sürücüsü, Suriyeli Haccı Işhadel’i gözaltına aldı.Işhadel'in cep telefonunda yapılan incelemede, emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafları bulundu.
Şüpheli Işhadel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.