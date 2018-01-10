taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7705
EURO
4,5060
ALTIN
159,06
PETR
69,2000

Emniyet Bursa'da tombala oynatılan mekanı bastı

Bursa'da bir mekanda tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan emniyet ekipleri düzenlediği baskında makinelere el koydu.

İHA | 10.01.2018 - 05:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayanlara yönelik yaptıkları operasyonda 21 kişiye işlem yaptı. Polisler, ele geçirilen makinelerden bin 200 liraya yakın bozuk para çıkarttı.

Emniyet Bursa'da tombala oynatılan mekanı bastı

BURSA'DA TOMBALA BASKINI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa il merkezinde umuma açık bir işletmede yaptıkları denetimde ’tombala’ adı verilen kumar oynatıldığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları şok baskın sonucunda kumar oynatılan yerde, duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı, 1 adet tombala makinesi, 150 adet tombala kartı, 590 adet tombala pulu ele geçirdi.

Emniyet Bursa'da tombala oynatılan mekanı bastı VİDEO


Emniyet Bursa'da tombala oynatılan mekanı bastı


21 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İş yeri sahibine kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten, kumar oynayan 21 kişi için kumar oynamaktan işlem yapıldı.

Ayrıca ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu 2 adet şarj cihazı görünümlü slot makinesi, 1 adet sigaramatik, 1 adet çarkıfelek makinesi ele geçirdi. Ele geçirilen makinelerden bin 200 liraya yakın bozuk para çıktı.

İlginizi Çekebilir
Ankara'daki yangında bekçi köpeği ve yavruları kurtarıldı
Ankara'da bir sanayi sitesi içinde bulunan boya fabrikasında yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangından yaralı ve ölü haberi gelmezken, mahsur kalan köpek de kurtarıldı.
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta gecenin geç saatlerinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Cezaevinde yapılan ilaçlama sonrası 98 mahkum zehirlendi
Adıyaman'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından 98 mahkum zehirlendi.
Beton pompası uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Antalya'da kontrolden çıkan beton pompasının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

56
Barışmak için buluşturulduğu arkadaşını öldürdü

Barışmak için buluşturulduğu arkadaşını öldürdü

16
İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

İngiltere'de PYD PKK ilişkileri tartışıldı

28
Zonguldak'ta 9 kişilik dolandırıcı şebekesi çökertildi

Zonguldak'ta 9 kişilik dolandırıcı şebekesi çökertildi

6
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

136
Kapının anahtarını içeride unuttu yardımına itfaiye yetişti

Kapının anahtarını içeride unuttu yardımına itfaiye yetişti

2
ABD Japonya'ya 133,3 milyon dolarlık silah sattı

ABD Japonya'ya 133,3 milyon dolarlık silah sattı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM