Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Babalar Günü klibi

Cumhurbaşkanı: Bizden öncekiler neden yol yapmadı

Cumhurbaşkanı: Bunun telafisi yok, herkes sandığa gitsin

Gaziantep'te Mustafa Okan ve bir Suriyeli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada 1'i Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti.

BM'nin İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Musul'u ziyaret etti. ABD'nin kurduğu DEAŞ'ın yıktığı Musul için, "Gördüğüm en büyük yıkım" dedi.

Nevşehir'de 2 küçük çoban kayboldu. 12 yaşındaki çoban ölü olarak bulunurken, 14 yaşındaki çobandan henüz iz yok.

1 Tatilciler İstanbul'a dönüyor Ramazan Bayramı tatilinin son gününe girmeden İstanbul'a dönüşler başladı.

2 Erdoğan'dan İnce'nin davetine tepki Cumhurbaşkanı, Kendisini televizyona davet eden İnce'ye cevap verdi. Erdoğan, İnce'nin reyting sağlamak için böyle bir yola başvurduğunu dile getirdi.

3 Adana'da sinir krizi geçiren kadın kendini yakmak istedi Adana'da yaşayan Hatun Tilkin, ablasının oğluyla tartıştı. Yeğenine kızan Tilkin, kapıyı kilitleyerek evini ateşe verdi.

4 İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi Cumhurbaşkanlığı seçimi için İsveç'te Demirtaş propagandası yapan Sol Parti lideri Sjösted, oy kullanan Türk vatandaşlara baskı uygulamak için sandıkları gezdi.

5 Çocukları lunaparka götüren aşiret üyeleri aralarında çatıştı Adana'da Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren bir aşiret mensupları arasında silahların çekildiği kavga çıktı.

6 Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da BM'nin İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Musul'u ziyaret etti. ABD'nin kurduğu DEAŞ'ın yıktığı Musul için, "Gördüğüm en büyük yıkım" dedi.