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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Babalar Günü klibi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Babalar Günü için hazırladığı özel klibi sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 08:09..
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yayınlanan Babalar Günü klibinde, şehitlerimizin babaları da unutulmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Babalar Günü klibi VİDEO

"GÜVEN KAYNAĞIMIZ BABALARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınlanan Babalar Günü klibiyle birlikte bir de mesaj paylaştı.

EGM tarafından paylaşılan mesajda; "Başta kahraman şehitlerimizi yetiştiren babalarımız olmak üzere; Güven kaynağımız olan tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

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