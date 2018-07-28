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Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni uygulama

Plakasız, çalıntı, ruhsatsız motosikletler Emniyet Genel Müdürlüğünün çıkardığı yeni uygulama sonucu tespit edilerek 3 bin 249 motor trafikten ihraç edildi.

AA | 28.07.2018 - 10:41..
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Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde çalıntı, ruhsatsız veya plakasız motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni uygulama

28 BİN 265 POLİS VE JANDARMA KATILDI

Ülke genelinde dün hayata geçirilen uygulamada, 4 bin 858 noktada 7 bin 835 ekipte 28 bin 265 polis ve jandarma personeli katıldı.

Uygulama sonunda, 56 bin 852 motosiklet kontrol edilerek bunlardan ruhsatsız ve plakasız olduğu belirlenen 3 bin 249'u trafikten ihraç edildi. Çalıntı ve aranan 295 motosiklet bulundu. Aranan 415 kişi ise yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni uygulama

5 MİLYON 224 BİN 632 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Çalışmalar kapsamında 5 bin 783 motosiklet için 5 milyon 224 bin 632 lira, 410 kişiye de 362 bin 709 lira idari para cezaları uygulandı ve 149 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıyetten uygulamada, tabanca, 16 mermi, 4 av tüfeği ve 44 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni uygulama

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