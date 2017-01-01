taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Emniyet Genel Müdürü'nden polislere yeni yıl mesajı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, polis telsizinden yayınlanan mesajında, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

AA | 01.01.2017 - 01:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Altınok, 2017'nin ilk dakikalarında polis telsizinden yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Her koşulda, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden şer odaklarıyla kahramanca mücadele eden, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2017 yılında ülkemizde barışın, kardeşliğin ve demokrasinin güçlenmesine en büyük katkıyı vereceğinize olan inançla ve değerli ailelerinizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."

Öte yandan, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın polis telsizinden emniyet personelinin yeni yılını kutladığı mesajı yayınladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

18
Mevlüt Çavuşoğlu yeni yıla baba ocağında girdi

Mevlüt Çavuşoğlu yeni yıla baba ocağında girdi

9
İstanbul'da yılbaşı olaysız kutlandı

İstanbul'da yılbaşı olaysız kutlandı

6
Ortaköy'de silahlı saldırı

Ortaköy'de silahlı saldırı

5
Yılbaşında Şehitler Tepesi'nde anma programı

Yılbaşında Şehitler Tepesi'nde anma programı

10
Taksim'de polislere sevgi gösterisi

Taksim'de polislere sevgi gösterisi

3
Emniyet Genel Müdürü'nden polislere yeni yıl maaşı

Emniyet Genel Müdürü'nden polislere yeni yıl maaşı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM