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Emniyet kemeri hayat kurtardı

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen bir kazada, çarpışma sonucu takla atan otomobildeki baba ve 2 çocuğunun burnu bile kanamadı.

DHA | 09.07.2018 - 11:02..
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Bakırköy'de 11.30 sıralarında, Atatürk Havalimanı Caddesi Fuar dönüşü kavşağında, iddalara göre Suriye uyruklu Cuma Ramadan ve iki çocuğunun da içerisinde bulunduğu otomobil, Yeşilköy istikametine giderken virajı dönmek isteyen Salih Bilen'in idaresindeki otomobille çarpıştı.

Emniyet kemeri hayat kurtardı

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Ramadan'nın kullandığı otomobil refüjde bulunan yön tabelasına çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Salih Bilen'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Emniyet kemeri hayat kurtardı

EMNİYET KEMERLERİ TAKILIYDI

Kazada takla atarak kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan Cuma Ramadan ve iki çocuğu emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle şok geçiren iki çocuğu babası teselli etti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak götürüldü.

Emniyet kemeri hayat kurtardı

"EMNİYET KEMERİNİ SÜREKLİ TAKIYORUZ"

İki çocuğuyla kazayı yara almadan atlatan Cuma Ramadan, "Kemerimiz takılıydı. Çocukların kemeri de takılıydı. Çocuklar arkada oturuyordu. Emniyet kemerini bilinçli olarak sürekli takıyoruz." dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Emniyet kemeri hayat kurtardı



Emniyet kemeri hayat kurtardı




Emniyet kemeri hayat kurtardı



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