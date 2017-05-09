taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.423
USD
3,6085
EURO
3,9322
ALTIN
142,10
PETR
49,5100

Emniyet kemeri makarasına giren yılan baş gösterdi

Kocaeli'de yaşayan Tarık Eryürek'in otomobilinin emniyet kemeri makara yuvasına yılan girdi.

09.05.2017 - 12:56
  1. Haberler
  2. İç Haber

4

Karamürsel Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek, evinin önünde park halinde bulunan 41 E 9354 plakalı otomobiline bindi.

KEMER MAKARASINDA BAŞINI ÇIKARAN YILANI GÖRDÜ

Aracıyla ile bir süre ilerlediğinde gelen sesleri fark ederek yanındaki koltuğun emniyet kemerine bakan Tarık Eryürek, kemerin makara yuvasından başını çıkaran yılanı gördü.

Emniyet kemeri makarasına giren yılan baş gösterdi

KOLTUĞUN ÜZERİNE İNDİ, ARAÇTAN ÇIKARILDI

Yol kenarında duran Tarık Eryürek, aracın kapısını açtı. Yılan emniyet kemeri maraka yuvasından koltuğun üzerine indi. Tarık Eryürek daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kendi çabalarıyla aracından çıkararak doğal alana bıraktı.

Emniyet kemeri makarasına giren yılan baş gösterdi

"FAZLA PANİK YAPMADIM"

Tarık Eryürek soğukkanlılıkla yılanı araçtan çıkardığını belirterek, "Yılanı görünce çok fazla panik yapmadım. Soğukkanlı davranarak aracımı yol kenarına çektim ve yılana aracımdan çıkardım" dedi.

Emniyet kemeri makarasına giren yılan baş gösterdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

59
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

63
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

311
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

91
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

130
Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

95
Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM