Emniyet kemeri makarasına giren yılan baş gösterdi

Karamürsel Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek, evinin önünde park halinde bulunan 41 E 9354 plakalı otomobiline bindi.

KEMER MAKARASINDA BAŞINI ÇIKARAN YILANI GÖRDÜ

Aracıyla ile bir süre ilerlediğinde gelen sesleri fark ederek yanındaki koltuğun emniyet kemerine bakan Tarık Eryürek, kemerin makara yuvasından başını çıkaran yılanı gördü.

KOLTUĞUN ÜZERİNE İNDİ, ARAÇTAN ÇIKARILDI

Yol kenarında duran Tarık Eryürek, aracın kapısını açtı. Yılan emniyet kemeri maraka yuvasından koltuğun üzerine indi. Tarık Eryürek daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kendi çabalarıyla aracından çıkararak doğal alana bıraktı.

"FAZLA PANİK YAPMADIM"

Tarık Eryürek soğukkanlılıkla yılanı araçtan çıkardığını belirterek, "Yılanı görünce çok fazla panik yapmadım. Soğukkanlı davranarak aracımı yol kenarına çektim ve yılana aracımdan çıkardım" dedi.