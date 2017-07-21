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Emniyet Müdürlüğü'nün önünde döner bıçaklı kavga

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde döner bıçağıyla kavga eden iki kişiyi polisler havaya ateş ederek durdurdu.

21.07.2017 - 16:18
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Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde döner bıçaklı kavgaya müdahale eden polis havaya ateş açtı. Kavga anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü'nün önünde döner bıçaklı kavga

DÖNER BIÇAĞIYLA KAVGA ETTİLER

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 16.00 sıralarında kimliği açıklanmayan 2 kişi kavga etti. Kavga edenlerin birinin elinde döner bıçağı olması çevrede paniğe neden oldu.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan polisler kavgaya müdahale ederken, kaçan döner bıçaklı şüpheliyi durdurmak için havaya ateş açıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 şüpheli gözaltına alındı. Silah sesini duyanlar da Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı yapıldığını sanarak olay yerine geldi.

Emniyet Müdürlüğü'nün önünde döner bıçaklı kavga

Emniyet Müdürlüğü'nün önünde döner bıçaklı kavga

Emniyet Müdürlüğü'nün önünde döner bıçaklı kavga

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