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Emniyet Müdürü Çalışkan Maltepe Miting Alanı'nı inceledi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'nin Maltepe sahilde düzenleyeceği Adalet Mitingi öncesi gece saatlerinde alanı teftiş etti.

09.07.2017 - 03:39
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Gece saatlerinde alana gelen Emniyet Müdürü Çalışkan, sorumlu müdürlerden alandaki güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan geldiği sırada alanda bulunan Maltepe Belediye Başkanı ile kısa süreli sohbet etti.

Emniyet Müdürü Çalışkan Maltepe Miting Alanı'nı inceledi

"SON KONTOLLERİMİZİ YAPIYORUZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan gazetecilerin soruları üzerine, "15-16 bin personel görev yapacak. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar burayı bir kaç gündür hazırlıyor. Bütün detaylarıyla kontrollerimizi yaptık. Yarın çok rahat bir miting olacak Allahın izniyle. Biz her türlü tedbiri aldık, buraya gelecek vatandaşlarımızın geleceği güzergaha kadar gemiyle gelenler diğer türlü gelenler tamamıyla tedbirimizi aldık. Herhangi bir sorun olmadan tamamlayacağız. Arkadaşlar bir kaç gündür yoruldu ama yorulduğumuza değiyor. Sorunsuz bir şekilde devam ediyor, yarın da sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız"

Emniyet Müdürü Çalışkan Maltepe Miting Alanı'nı inceledi

"AVADAN, KARADAN VE DENİZDEN, 15-16 BİN POLİS GÖREV ALACAK"

Yaklaşık, 15-16 bin polis görev alacak. Havadan, karadan ve denizden her türlü tedbirimizi aldık. Yüksek binalar, geliş gidişler, bomba arama, köpekler her türlü tedbiri aldı arkadaşlarımız. Yarın burayı tertemiz teslim edeceğiz. İstanbul'da bu tür mitingler çok yapılıyor. Arkadaşlarımız da bu konuda yeterli tecrübeye sahip. Herhangi bir sorun olmadan tamamlarız" dedi.

Bir süre incelemelerde bulunan Çalışkan, daha sonra miting alanından ayrıldı.

Emniyet Müdürü Çalışkan Maltepe Miting Alanı'nı inceledi
Emniyet Müdürü Çalışkan Maltepe Miting Alanı'nı inceledi
Emniyet Müdürü Çalışkan Maltepe Miting Alanı'nı inceledi

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