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Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

Mardin'de terör örgütünün propagandasını yapmak isteyen HDP'lilere emniyet güçleri izin vermedi

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 10:15..
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Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP ilçe binası önünde miting yapmak isteyen HDP'li milletvekillerine, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya tarafından 'Öcalan' uyarısı geldi.

"ÖCALAN'IN ADINI DUYMAYACAĞIM"

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerini sert bir dille uyarı yapan Çetinkaya, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam, dağıtırım burayı." ifadelerini kullandı.

Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı ViDEO

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