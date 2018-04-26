Emniyet okul çevresinde güvenliği arttırdı

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde gün boyunca 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uygulamaya, asayiş, uyuşturucu, terörle mücadele, çocuk, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşan karma ekipler katıldı.

Çocukların güvenli eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması ve etkilenebilecekleri zararlı faktörlerden uzak tutulmaları amacıyla 5 bin 96 ekip ve 15 bin 924 personelin katıldığı uygulamada, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler denetlendi.

EMNİYET KUŞ UÇURTMADI

Ayrıca, "Karayolları Trafik Kanunu" ve "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" çerçevesinde okul servis araçlarına, şoförlerine ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller yapıldı, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi.