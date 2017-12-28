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Emniyet, sayılarla silahlanmanın azaldığını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü çıkan haberlerin aksine 15 Temmuz 2016 sonrasında bireysel silahlanmanın azaldığını belirtti.

AA | 28.12.2017 - 18:40..
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Emniyet, sayılarla silahlanmanın azaldığını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bireysel silahlanmanın hızla arttığına yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerler hatırlatıldı.

YIL YIL VERİLEN RUHSAT SAYILARI AÇIKLANDI

Haberlerde iddia edildiği gibi bireysel silahlanmada bir artış olmadığı vurgulanan açıklamada, bulundurma, taşıma ve yivli av tüfeği ruhsatlarındaki artışlar yıllık bazda verildi. Açıklamada 2014'te 78 bin 332, 2015'te 100 bin 836, 2016'da 84 bin 268 ve 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla 73 bin 38 ruhsat verildiği kaydedildi.

706 BİN RUHSAT VAR

Ülke genelinde bugüne kadar verilen ruhsat sayısının 706 bin 877 olduğu ifade edilen açıklamada, bu sayının kamu görevlileri, emekli kamu görevlileri, meslek mensupları ve can güvenliğinden dolayı kişilere verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarını içerdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, bu yıl güvenlik korucularına da silah ruhsatı verilmeye başlandığı hatırlatıldı.

"BİREYSEL SİLAHLANMA AZALDI"

Son 11 yılda ruhsatlı silahların sayısında azalma meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2006 yılında 85 bin 789 silah ruhsatı düzenlenmişken, 2017 yılında bu sayı 73 bin 38 olmuştur. Yivsiz av tüfeklerine verilen ruhsat sayısı ise 2014 yılında 126 bin 258, 2015 yılında 149 bin 534, 2016 yılında 145 bin 276 ve 2017 yılında ise 127 bin 702 artarak 1 milyon 641 bin 106 olmuştur. Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde bireysel silahlanmanın yıllara göre azaldığı görülmektedir."

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