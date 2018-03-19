Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri doğru ilerledi. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda. Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı.

ARAÇLAR TEHLİKE SAÇTI

Bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı.

Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu ViDEO

Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.