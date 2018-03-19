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Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu

15 Temmuz Şehit Köprüsü'ndeki trafiğe girmek istemeyen sürücüler, emniyet şeridinden geri geri gelerek Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına doğru ilerlemesiyle tehlikeli anlar yaşandı.

DHA | 19.03.2018 - 19:42..
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Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri doğru ilerledi. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda. Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı.

ARAÇLAR TEHLİKE SAÇTI

Bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı.

Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu

Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu ViDEO

Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.

Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu



Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu



Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu



Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu




Emniyet şeridinde ters gitme konvoyu

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