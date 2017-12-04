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Emniyette hayvana şiddet masası kuruldu

Emniyetin ilk defa sosyal medya ortamında hayvana şiddetle ilgili suç takibine başladığı bildirildi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 07:20..
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Siber suçlarla mücadele kapsamında önleme şube müdürlüğü bünyesinde 11 yeni masa kuruldu.

SOSYAL MEDYADA İŞLENEN SUÇLAR MERCEK ALTINDA

Buna göre alanında uzman polisler bilişim sistemleri, uyuşturucu, silah satışları, DEAŞ, FETÖ ve PKK, devlet büyüklerine hakaret, Türk halkına ve dini değerlere hakaret, hayvanlara şiddet, eskort, çocuk istismarı, yasadışı bahis ve sporda hakaret içeren tezahürat suçlarını inceliyor. Polisler sosyal medyada işlenen suçları takip ediyor.

HAYVANLARA ŞİDDET MASASI

Buna göre ilk kez hayvana yönelik şiddet ve hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik de ‘hayvanlara şiddet’ masası çalışmalara başladı. Hayvanlara şiddet içeren görüntüleri yayan, bunları paylaşan ve hayvana şiddet uygulayanlar tespit edilerek adli mercilere çıkarılıyor. Kurulan 11 yeni masa yaptığı çalışmalarda bugüne kadar 2 bin 441 araştırma raporu hazırlayarak ilgili birimlerle paylaştı.

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