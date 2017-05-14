Emniyet Genel Müdürlüğünce, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit ve gazi emniyet personeli ile annelerinin fotoğraflarından oluşan klip hazırlandı.

"Dağlıca Türküsü" eşliğinde ilerleyen fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım da yer aldı.

Emniyetten Anneler Günü klibi

Klip, "Öpüp koklamaya doyamadığı evlatlarını, can yoldaşları eşlerini, vatan topraklarına emanet eden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan ve nice kahraman evlatlar yetiştirmekte olan annelerimiz, anneler gününüz kutlu olsun, mübarek ellerinizden öperiz." mesajıyla sona eriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan klip, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.