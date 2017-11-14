Emniyetten ceza yerine kask

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Saffet Özdemir, 'Kaskını Tak Hayatta Kal' projesi kapsamında Akhan Mahallesi'nde kontrol yaptı.

SÜRÜCÜLER ŞAŞIRDI

Sponsorlar tarafından temin edilen kasklar, motosikleti kasksız kullanan sürücülere dağıtıldı. Motosiklet sürücüleri, kendilerine para cezası kesilmesi yerine ücretsiz olarak kask verilmesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

Denizli Emniyet Müdürü Demir, amaçlarının ceza yazmak değil; hayat kurtarmak olduğunu belirterek, "'Kask' deyip, geçmemek lazım. Motor sürücülerinin olmazsa olmazı, kasktır. Otomobilde emniyet kemeri neyse motosiklette de kask odur. Bu projeyi organize eden arkadaşlarımıza ve sponsor olan kişilere teşekkür ediyorum. Bu projeyi zaman zaman devam ettireceğiz" dedi.











