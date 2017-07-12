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Emniyet'ten DEAŞ'a büyük operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün DEAŞ operasyonlarında çok sayıda gözaltı yapıldı.

12.07.2017 - 15:11
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Emniyet'ten DEAŞ'a büyük operasyon

Yurt geneli yapılan DEAŞ operasyonlarında 29 ilde 233 kişi gözaltına alındı.

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