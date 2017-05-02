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Emniyetten mahrem imam operasyonu açıklaması

Emniyet'ten, FETÖ'nün emniyette mahrem yapılanmasına yönelik operasyonla ilgili basında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

02.05.2017 - 15:41
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Nisan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yazılarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

"Yayınlanan haber ve yazılardaki bilgi, sayı ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu soruşturmayı yürütmekle görevli birimler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların soruşturmanın gizliliği konusunda azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür haber ve yorumların, soruşturmanın selameti, gizliliği ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından sakıncalı görüldüğü bildirildi.

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