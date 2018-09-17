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Emniyetten öğrencilere videolu okul servisi uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünce okul servisini kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında video hazırlandı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 13:07..
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Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Başarılı bir gelecek güvenlikle başlar. Önceliğimiz güvenliğiniz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz." mesajı yer aldı.

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Öğrencilere okul servisi kullanırken dikkat etmeleri gereken konuların hatırlatıldığı videoda, araç hareket halindeyken emniyet kemerinin takılı bulundurulması gerektiği belirtildi.

Emniyetten öğrencilere videolu okul servisi uyarısı ViDEO

Emniyetten öğrencilere videolu okul servisi uyarısı

"ARACA BİNMEK İÇİN KOŞMAYINIZ"

Videoda, "Araç tamamen duruncaya kadar emniyet kemerinizi açmayınız ve yerinizden kalkmayınız. Araç tam olarak durmadan araca binmeye çalışmayınız. Araca binmek için koşmayınız. Araç durmuş olsa bile hostesinizden izin almadan inmeyiniz. Araç hareket halindeyken yerinizi değiştirmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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