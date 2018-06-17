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Emniyetten patileri kesilen köpekle provokasyon uyarısı

Emniyet, internette sosyal medya platformlarında yayınlanan ve Suriyeli çocuklara yönelik provokasyona neden olacak videolara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarı metni yayınladı.

AA | 17.06.2018 - 09:10..
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Emniyetten patileri kesilen köpekle provokasyon uyarısı

VİDEOLAR KESİLİP SERVİS EDİLİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Sakarya'da patileri kesilen köpek yavrusunun ölümüne ilişkin Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amaçlı paylaşılan videonun sonunun kesildiği ve tamamı izlenildiğinde videonun art niyetli kişiler tarafından yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverlerin, patileri ve kuyruğu kesilmiş köpeğin yerde kıvrandığını gördükleri ve veterinere götürülen ağır yaralı köpeğin daha sonra tedavisi için getirildiği İstanbul'da bir veteriner kliniğinde öldüğünün haberleştirildiği hatırlatıldı.

Emniyetten patileri kesilen köpekle provokasyon uyarısı

ÜRDÜN'DE ÇEKİLEN VİDEO ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPILIYOR

Konuya ilişkin sosyal medyada ve haber sitelerinde bir videonun yayımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili 16.06.2018 tarihinde bir çok sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanan videonun 2017 tarihinde Ürdün'de çekildiği ve görüntülerdeki mekanın, Sakarya'da meydana gelen olayın gerçekleştiği ormanlık alan ile örtüşmediği tespit edilmiştir. Söz konusu olayda, Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amaçlı paylaşılan videonun sonu kesildiği ve tamamı izlenildiğinde bahse konu videonun art niyetli kişiler tarafından ülkemizde yayınlandığı değerlendirilmiştir."

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