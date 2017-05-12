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Emrah Karaduman: Aleyna Tilki'nin yasakları bitiyor

Emrah Karaduman, Bodrum'da bir kulüpte DJ kabinine geçti.

12.05.2017 - 11:36
  1. Haberler
  2. Magazin

emrah

Sahne öncesi kuliste gazetecilerle sohbet eden Emrah Karaduman, yeni bir single hazırladığını ve yine Aleyna Tilki ile birlikte çıkacaklarını söyledi:

"YİNE ALEYNA İLE BERABER BU YAZ ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Yine Aleyna Tilki ile beraber bu yaz çıkartmayı düşünüyoruz. Sezonu aslında geçen hafta açtık burada. Yaz daha gelmediği için çok kalabalık olacağını düşünmüyordum ama beklediğimizden daha fazla, inanılmaz bir kalabalık geldi. Sanırım uğurlu gelmiş olacağız ki bu hafta da çok kalabalık olduğunu öğrendik. Bodrum'a bu yaz da bol bol geleceğiz gibi görünüyor"

"SIK SIK GÖRECEKSİNİZ BİZİ"

Aleyna Tilki ile sevgili oldukları yönünde çıkan haberler ilgili de konuşan Karaduman, "Aslında bu konuyla ilgili çok cevap verdik. Arkadaşız ve iş arkadaşlığımız dolayısıyla oldukça sık görüşüyoruz. Kendisine de şu an bir single hazırlıyoruz. Kendi projesi. Sürekli fikir alışverişlerimiz de oluyor. O yüzden sık sık görüşüyoruz ve bundan sonra da sık sık göreceksiniz bizi" dedi.

"YASAĞI BİTİYOR, BERABER SAHNEYE ÇIKACAĞIZ"

Aleyna Tilki'nin yaşının küçük olduğu için birçok kez tartışma konusu olmasına da değinen Karaduman, "10 ay sonra 18'ine giriyor, yasaklar kalkıyor ve tabii ki beraber sahneye çıkacağız. İstediği sahnede performans yapabilecek ben de eşlik edeceğim. Beraber sahnelerde olacağız uzun yıllarca" dedi.

Emrah Karaduman: Aleyna Tilki'nin yasakları bitiyor

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