Emrah Karaduman: Direkten döndük

Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisi devam eden Emrah Karaduman, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

"Direkten döndük" diyen Karaduman, 3 gün içinde taburcu olabileceğini söyledi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Emrah Karaduman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Direkten döndük… Eşsiz dualarınız ile hayati tehlikeyi birkaç gün önce atlattım. Çok şükür, sizlerden gelen öyle güzel şeyler okuyorum ki… Bu eşsiz mesajları Allah’ım her hak eden insana kazasız belasız okumayı ve hissetmeyi nasip etsin… Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bana mükemmel bakıyor. Her gün çok çok daha iyiye gidiyorum. 3 güne de taburcu olurum gibi… İyi ki varsınız, iyi ki varsınız”

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