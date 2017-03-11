Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

Bir eğlence merkezinde programa çıkmak için Eskişehir’e gelen Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca kaldıkları otel girişinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
KARNINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLANDI
Karnından ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman, ambulansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Emrah Karaduman'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca’yı bıçakla yaralayan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Adı açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.