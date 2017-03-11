1 Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı Adı Aleyna Tilki'yle aşk dedikodularına karışan ünlü aranjör Emrah Karaduman ile şoförü, Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı.

2 Akdeniz kıyılarında dev balina balıkçı teknesine çarptı Dehşete düşen 3 balıkçı son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hem de tekneyi kurtardılar.

3 Putin: Türkiye'de tatil hayatımızın parçası Putin, birçok Rus gibi kendisinin de daha önce Türkiye'de tatil yaptığını ve çok iyi izlenimler edindiğini belirtti.

4 Başbakan Yıldırım: Kararsızlar yüzde 10'un üzerinde Başbakan Binali Yıldırım, KKTC dönüşünde uçakta gazetecilere önemli mesajlar verdi.

5 ABD'de Bitcoin'in borsa başvurusu reddedildi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, sanal para birimi Bitcoin'in Borsa Yatırım Fonu olmaya yönelik başvurusunu reddetti.

6 Fitch'ten 5 ülkenin kredi notu hakkında açıklama Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.