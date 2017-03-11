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Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

Adı Aleyna Tilki'yle aşk dedikodularına karışan ünlü aranjör Emrah Karaduman ile şoförü, Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı.

11.03.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Magazin

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Bir eğlence merkezinde programa çıkmak için Eskişehir’e gelen Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca kaldıkları otel girişinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

KARNINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Karnından ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman, ambulansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Emrah Karaduman'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca’yı bıçakla yaralayan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Adı açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı

(Emrah Karaduman'ın sevgilisi Volkan Karaca)
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