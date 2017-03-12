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Emrah Karaduman'ı bıçaklayan kişi serbest bırakıldı

DJ Emrah Karaduman'ı bıçaklayan Ersin Duman, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

12.03.2017 - 14:07
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Eskişehir'de, şarkıcı Aleyna Tilki'ye platonik aşık olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Ersin Duman'ın bıçaklı saldırısı sonucu şoförü 36 yaşındaki Volkan Karaca ile birlikte yaralanan besteci, aranjör ve DJ Emrah Karaduman'ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Doktorlar, Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.

Emrah Karaduman'ı bıçaklayan kişi serbest bırakıldı

ESOGÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Erkasap, Emrah Karaduman'ın bugün de yoğun bakım servisinde tutulacağını, yarın yapacakları değerlendirme sonucunda Karaduman'ı servise alıp almayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Prof. Dr. Erkasap, Karaduman'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Tedaviye olumlu yanıt veriyor. Genel durumu iyi" dedi.

BIÇAKLAYAN SERBEST BIRAKILDI

Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan Enis Duman kısa sürede olayda kullandığı sustalı tabir edilen bıçakla polis tarafından yakalandı. İşsiz olan Duman, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Enis Duman ifadesinde genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye ilgisinin olduğunu, Aleyna Tilki'nin menajeri ve arkadaşı olan Emrah Karaduman'ın Eskişehir'e DJ'lik yapmaya geleceğini öğrendiği söyledi.

Emrah Karaduman'ı bıçaklayan kişi serbest bırakıldı

Ersin Duman, Emrah Karaduman'ı DJ olarak sahne alacağı eğlence merkezi ve hemen yanındaki otel girişinde beklemeye başladığını yanında taşıdığı sustalı bıçakla Karaduman'a ve yanındaki şoförü Karaca'ya saldırdığını anlattı.

Şarkıcı Aleyna Tilki'ye platonik aşık olduğunu söyleyen Enis Duman olayı, Emrah Karaduman'ın Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek kıskançlık nedeniyle yaptığını söyledi.

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