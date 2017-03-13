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Emrah Karaduman'ı bıçaklayan zanlı özür diledi

Aleyna Tilki'nin erkek arkadaşı besteci Emrah Karaduman'ı bıçaklayan Enis Duman "Binlerce defa özür diliyorum" dedi.

13.03.2017 - 11:43
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Eskişehir'de besteci, aranjör ve DJ, 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile şoförü 36 yaşındaki Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan 33 yaşındaki Enis Duman, sosyal paylaşım sayfasında ,"Öncelikle arkadaşlardan binlerce defa özür diliyorum. Gerek platonik aşk olsun, gerek tesadüf, gerek kasıt olsun anladım ki dünyadaki hiçbir şey insanların canını yakmaya değmez" dedi.

Emrah Karaduman'ı bıçaklayan zanlı özür diledi

ALEYNA TİLKİ'NİN HAYRANIYDI

Olay, geçen Cuma gecesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezine programa çıkmak için kente gelen DJ Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca kaldıkları otelin girişinde Aleyna Tilki'nin hayranı olduğunu belirten Enis Duman'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Karnından ve sırtından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan yaralanan şoförü Volkan Karaca kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Emrah Karaduman'ın tedavisi ESOGÜ Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde, şoför Volkan Karaca'nın tedavisi ise aynı hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Servisi'nde sürüyor. Karaduman ve Karaca'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Emrah Karaduman'ı bıçaklayan zanlı özür diledi


SOSYAL PAYLAŞIM SAYFASINA YAZDI

Kendisini yakalayan polislere şarkıcı Aleyna Tilki'ye ilgi duyduğunu, olayı Emrah Karaduman'ın Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek kıskançlık nedeniyle yaptığını söyleyen Enis Duman çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Enis Duman, sosyal paylaşım sayfasında bıçakladığı Emrah Karaduman ile Volkan Karaca'dan özür dilediğini yazdı.

Emrah Karaduman'ı bıçaklayan zanlı özür diledi

"DEĞMEZMİŞ"

Duman yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle arkadaşlardan binlerce defa özür diliyorum. Gerek platonik aşk olsun, gerek tesadüf, gerek kasıt olsun anladım ki dünyadaki hiçbir şey insanların canını yakmaya değmez. Mahkemenin kararı ile serbestim ama tekrar bozulabilir diye düşünüyorum. Bunu söylemeseydim daha çok üzülecektim. Masum kalmayı ve öyle ölmeyi tercih ederim. Bununla asla zere kadar gurur duymadım ve duymayacağım. O öfkeyle gittim ama görünce iyi bir insan olduğunu düşündüm.

"VAZGEÇECEKTİM AMA.."

Vazgeçecektim belki ama korumasının tutarsız davranışı beni o anda etkiledi. Orada kalamazdım galiba, belki onlarda istemeyecekti diye düşünüyordum. İstesinler ya da istemesinler beni dost olarak isterdim her ne kadar olmasa da. Bundan sonra hiçbir şey yazmayacağım uzun süre."


Emrah Karaduman'ı bıçaklayan zanlı özür diledi

Emrah Karaduman'ı bıçaklayan zanlı özür diledi

Emrah Karaduman'ı bıçaklayan zanlı özür diledi

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