Emrah Karaduman'ın bıçaklanan arkadaşı konuştu

Eskişehir'de besteci, aranjör ve DJ, 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan 36 yaşındaki Volkan Karaca, tedavisinin sürdüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Meşelik Yerleşkesinde bulunan bir kafede gazetecilere açıklamada bulundu.

Karaca, zanlı Enis Duman'ın önce serbest bırakılıp ardından tutuklanmasından sonra rahat bir uyku uyuduklarını söyledi.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

Geçen cuma gecesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca, kaldıkları otelin girişinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğunu belirten Enis Duman'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan yaralanan arkadaşı Volkan Karaca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ALEYNA TİLKİ'NİN HAYRANI

Şarkıcı Aleyna Tilki'ye ilgi duyduğunu, olayı Emrah Karaduman'ın Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek kıskançlık nedeniyle yaptığını söyleyen şüpheli 33 yaşındaki Enis Duman geçen cumartesi günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Savcının dün yaptığı itirazı üzerine Duman yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Zanlı Enis D. (33) tutuklandı.

"BIÇAĞI KALBİNE DOĞRU VURACAĞINI GÖRÜNCE KOLUMU ARAYA SOKTUM"

ESOGÜ Hastanesi'nde Emrah Karaduman ile birlikte tedavileri devam eden Volkan Karaca, hastane kantini önünde gazetecilere yaşadıkları olayı anlattı. Eskişehir'e arkadaşı Emrah Karaduman'ın bir eğence merkezinde vereceği konser için geldiklerini belirten Karaca şöyle konuştu:

"Yürüyerek otele gidiyorduk. Emrah ortadaydı. Birden arkadan biri koştu. Emrah'ı hem itti hem de bıçaklamaya başladı. Emrah midesine darbe aldıktan sonra düştü. Son darbeyi yine vuracaktı ben 'hop hişt' dedim. Baktım olacak gibi değil sırtına vuracak, kalbine doğru. Ben de kolumu soktum araya. Bıçak kolunda girip çıktı."

"SERBEST KALINCA KORKTUK, ARKADAŞLARIMIZ NÖBET TUTTU"

Yakalanan Enis Duman'ın ilk olarak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına tepki gösteren Volkan Karaca şunları söyledi:

"Ben 2.5 saat kolumdan ameliyat oldum. Daha Emrah'ın da ameliyatı devam ediyordu. Biz daha yoğun bakımdayken 12 saat içinde hakim salmış. Yani şunu demiş 'İşini tam bitiremedin, en git onları öldür buraya gel, biz tutuklayalım seni' demiş herhalde. Biz gece boyu o kadar korktuk ki. Eşim Tuğba Karaca'dan Allah razı olsun sabaha kadar başımda nöbet tuttu. Benim arkadaşım, Emrah'ın menajeri Ersin Özer yanımızda durdular. Ama polis bize bir koruma vermedi. Arkadaşlarımız yoğun bakımın önünde nöbet tuttu bizi korudu. Korktuk."





"KİMSE ONU TAHRİK ETMEDİ"

Bir gazetecinin, zanlı Ersin Duman'ın sosyal paylaşım sayfasında özür dileğini belirtmesi üzerine Karaca, "Arkadaş özürler falan yazmış ama zaten anlattığı gibi de değil konu. Kimse onu ne tahrik etti ne de bir şey dedi. Zaten biz onu görmedik ki. O kadar sinsice arkadan koştu. Ne olduğunu bile anlamadık. Bana bıçağı sapladıktan sonra kaçtı. Oradan bir abimiz peşine düştü. Çelme takıyor düşürüyor, daha sonra bıçağı düşürüyor. Ona da saldırmaya çalışıyor. 50 metre kadar ileride polisler müdahale ediyor" diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR TUTUKLANDI"

Zanlını serbest bırakılmasını ardından basının kamuoyu söyleyen Volkan Karaca, "Hakim sağolsun, savcı 'tutukla' diyor. Hakim 'salın' diyor. Benim ifademi almamış, kimsenin ifadesini almamış. 'Sal gitsin' diyor. Basın bu konuda çok büyük bir kamuoyu oluşturup yeniden tutuklattırdılar. Arkadaşlarımız ilgilendi, avukatlarımız ilgilendi, çok şükür tutuklandı, bir rahat uyku uyuduk bu gece" dedi.

"BİZ ÖLÜMÜ ASKIYA ALDIK"

Kendisinin ve Emrah Karaduman'ın sağlık durumunu iyi olduğunu belirten Volkan karaca şöyle konuştu: "Benim durumun iyi. 20 dikişim var. İyileşeceğiz. Emrah da iyi. 20 gün içerisinde ayağa kalkar tahmin ediyorum. Midesinden olan yaradan dolayı durumu bana göre ağır ama, konuşuyor, biliyor, görüşüyoruz, muhabbet edebiliyoruz. Biz ölüm işini askıya aldık sıkıntı yok. Emrah yoğun bakımda ama steril bir ortamda olmasından dolayı yoğun bakımda. Yoksa yani filmlerdeki gibi yoğun bakımda değil."