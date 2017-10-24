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Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

Savcının isteği üzerine Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi tarafından gönderilen kayıtlara göre, Emrah Serbes 2 yılda 4 kez alkol tedavisi gördü.

24.10.2017 - 10:06
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Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

İzmir Torbalı'daki kazada Ayhan Özçelik, eşi Nilgün ve 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olmakla suçlanan yazar-senarist Emrah Serbes'in alkol tedavisi gördüğüne dair hastane kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

2 yılda 4 kez alkol tedavisi gören Serbes'in, 5 günlük son tedavisinin tarihi ise 2 Ağustos, yani kazadan 1.5 ay öncesi. Serbes'in kazadan bir gün sonra, 23 Eylül'de ise hastanede ‘Akut Stres Bozukluğu' teşhisiyle tedaviye alındığı bildirildi.

"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM"

Habertürk'ün haberine göre, Serbes'in saat 06.15'te hastaneye geldiği, 1.025 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kayıtlara göre Serbes hastaneye geldiğinde "Nefes almakta zorlanıyorum, gözümün önünden gitmiyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor." dedi.

Emrah Serbes'in kaza senaryosu

Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

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