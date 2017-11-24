Emrah Serbes, bilirkişiye göre de suçlu

İzmir- Aydın yolunda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek, teslim olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkındaki soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

SERBES ASLİ VE TAM KUSURLU

Rapora göre, Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu belirlendi. Kazada yaşamını yitiren Özçelik’in ise kusurunun olmadığı raporda yer aldı.

Kaza, 22 Eylül saat 04.30 sıralarında, İzmir-Aydın yolunun Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve iddiaya göre, Kenan Doğru'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, çarptı.

ÖZÇELİK'İN ARACI TAKLALAR ATMIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil, taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ile kızı Zeynep Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Özçelik, kazadan 12 sonra yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden baba ve anne ile kızlarının cansız bedenleri, Manisa’nın Soma ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Öte yandan Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden yazdığı itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Torbalı Adliyesi’ne gelen Serbes, suçunu itiraf edip, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Serbes, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SERBES'İN TAKİP MESAFESİNE DİKKAT ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes’in aracı alkollü kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.