taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.865
USD
3,9464
EURO
4,6826
ALTIN
163,44
PETR
63,6600

Emrah Serbes, bilirkişiye göre de suçlu

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, İzmir- Aydın yolunda kaza yapan Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu belirlendi.

DHA | 24.11.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İzmir- Aydın yolunda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek, teslim olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkındaki soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

SERBES ASLİ VE TAM KUSURLU

Rapora göre, Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu belirlendi. Kazada yaşamını yitiren Özçelik’in ise kusurunun olmadığı raporda yer aldı.

Emrah Serbes, bilirkişiye göre de suçlu

Kaza, 22 Eylül saat 04.30 sıralarında, İzmir-Aydın yolunun Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve iddiaya göre, Kenan Doğru'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, çarptı.

ÖZÇELİK'İN ARACI TAKLALAR ATMIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil, taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ile kızı Zeynep Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Özçelik, kazadan 12 sonra yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden baba ve anne ile kızlarının cansız bedenleri, Manisa’nın Soma ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Emrah Serbes, bilirkişiye göre de suçlu

Öte yandan Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden yazdığı itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Torbalı Adliyesi’ne gelen Serbes, suçunu itiraf edip, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Serbes, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SERBES'İN TAKİP MESAFESİNE DİKKAT ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes’in aracı alkollü kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.

İlginizi Çekebilir
Adana'da motosikletli kapkaç anı
Hamidiye O.'nun çantasının kapkaç yöntemiyle çalan Veysi E., yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, eşini bıçakla öldüren kişi, evin balkonundan atlayarak intihar etti.
Eşinin bıçakladığı kadın: Beni bu insandan kurtarın
Adana'da boşanmak istediği eşinin bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanan kadın, firari eşinin bir an önce yakalanmasını istiyor.
Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü
İki sivilin şehit düştüğü bombalı saldırının failleri arasında yer aldığı tespit edilen Roj kod adlı Cebrail Karçı, etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

115
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

79
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

24
Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

93
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

188
ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

ABD'de Kara Cuma çılgınlığı

111
Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM