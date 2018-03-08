Emrah Serbes mahkemede ağladı

İzmir - Aydın yolundaki kazada, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan bugün hakim karşısına çıktı.

SAVUNMA YAPARKEN AĞLADI

Habertürk'ün haberine göre; Aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Serbes, savunması esnasında ağladı.

"OLAY SIRASINDA ALKOL ALMADIM"

Kaza esnasında alkollü olmadığını belirten Serbes "Önce Yalova'ya annemin yanına gitmeye karar verdim. Ancak kendime tuttuğum şoför Kenan Doğru ile Bodrum’a gitmeyi kararlaştırdık. Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul’a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldım." dedi.