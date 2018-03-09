Emrah Serbes'in avukatından 'daha iyi araba' savunması

İzmir Torbalı’da 22 Eylül 2017’de otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün ilk kez hakim karşısında çıktı.

Duruşmaya Emrah Serbes, müşteki avukatları Burcu Ece Güler ve Mustafa Tırtır, sanık avukatı Ayhan Baytekin ve kazada hayatlarını kaybeden Özçelik ailesinin oğulları Ahmet Mert Özçelik katıldı. Serbes’in uzun olan saçlarını ve sakallarını kestirdiği, bıyıklı olduğu ve takım elbise giydiği görüldü.

"YAĞIŞ OLMASAYDI KAZA YAPMAZDIM"

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğunu belirtti. Duruşmada söz alan Emrah Serbes, “Hava yağışlı olmasaydı kaza yapmayacağıma eminim” dedi.

Serbes ayrıca, savcılıktan kendisine müzekkere gelmeden teslim olduğunu, hakkında olayla ilgili soruşturma açıldığını bilmediğini belirterek, “Savcı, zaten bana yazı gönderdiklerini söyledi, yazı gelmeden gidip teslim olduğum için de ‘iyi yapmışsın’ dedi" diye konuştu.

Emrah Serbes'in kaza yaptığı araçlar VİDEO

"DAHA İYİ OLAN ARABALARINI KULLANSALARDI"

Sanık avukatı Ayhan Baytekin de, “Özçelik ailesinin aracı 2001 model ve güvenlik paketi düşük. Tam emin değiliz ama o araç dışında bir araçları daha varmış ve diğer araca göre daha yeni. Eğer o araç yerine diğer araç kullanılsaydı, kazada daha ağır şartlar oluşmazdı” ifadelerini kullandı. Baytekin’in bu sözleri salonda tepkiye yol açtı.

AVUKATTAN ANADOLU ÇOCUĞU SAVUNMASI

Baytekin ayrıca, Emrah Serbes’in şımarık, zengin çocuğu izlenimi verilse de aslında bir Anadolu çocuğu olduğunu, babasını küçük yaşta kaybettiğini ve kendi çabaları ve yeteneği ile belli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Baytekin, Serbes’in kazaya öngörmesinin mümkün olmadığını, olayın bilinçli taksir olmadığını düşündüklerini, sanığın olay günü alkol etkisinde olmadığını belirtti. Baytekin, Serbes için, “Ölenleri geri getirmek mümkün değil ama mümkün olsa buna bile hazırdır” diyerek tahliyesini talep etti.

"ALKOL KOKUSU ALDIM"

Duruşmada ifade veren çekici, sanıklara ait aracı kaldırdığında içeride boş bira kutuları ve bir viski şişesi gördüğünü dile getirdi. Tanık olarak ifade veren sağlık görevlisi ise kazaya ikinci sağlık ekibi olarak gittiklerini, sanıkların yürüyerek ambulansa bindiklerini, ambulansta kimden olduğunu bilmediği bir alkol kokusu aldığını, şahısların tedaviyi kabul etmediklerini kaydetti. Tanık daha sonra olay sırasında saçları uzun olan Emrah Serbes’i kastederek sedyede oturan uzun saçlı şahıstan alkol kokusu geldiğini belirtti. Ambulans şoförü tanık ise Serbes’ten alkol kokusu almadığını ancak bitkin halde olduğunu ve ayakta duramadığını, “Keşke ben ölseydim” dediğini kaydetti.

Mahkeme, Serbes'in olay anında yanında olan Kenan Doğru’dan savunma alınması için yazılan talimat cevabının beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik’in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru tutuklandı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden sürücünün kendisi olduğunu belirterek olayı itiraf etti. Torbalı Adliyesine gelen Serbes, teslim oldu.