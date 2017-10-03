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Emrah Serbes'in neden olduğu kazada can kaybı 3'e yükseldi

Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

03.10.2017 - 23:32
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Emrah Serbes'in neden olduğu kazada can kaybı 3'e yükseldi

Emrah Serbes'in neden olduğu kazada can kaybı 3'e yükseldi

Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

BABA-KIZ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes'in karıştığı kaza, Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos’ta başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirmişti.

Ardından Emrah Serbes'in arkadaşı kazayı üslenmiş, gerçek 6 gün sonra ortaya çıkmıştı.

Emrah Serbes’in kaza yaptığı otomobil görüntülendi  VİDEO


Emrah Serbes'in neden olduğu kazada can kaybı 3'e yükseldi

Emrah Serbes'in neden olduğu kazada can kaybı 3'e yükseldi

Emrah Serbes'in neden olduğu kazada can kaybı 3'e yükseldi

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