'Emrah Serbes'in suçunu gayri ihtiyari üstlendim'

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce savunmasının alınmasına yönelik yapılan duruşmada, tutuksuz sanık Kenan Doğru ve avukatı Devrim Alparslan katıldı. Müdahil Ahmet Mert Özçelik ile 2 avukatı da salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinde mesleğinin elektrik teknisyenliği olduğunu belirten sanık Doğru, daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde suçu üstlendiğini söyledi.

"YAVAŞ GİTMESİNİ İSTEDİM"

İlk ifadesinde arabayı kendisinin kullandığını belirtse de aslında aracı Emrah Serbes'in kullandığı dile getiren Doğru, "Kendisiyle 1 gün öncesinde anlaşıp, onun yanında şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Yeni başladığım için sigorta kaydım yoktu. Hatta bana 2 bin lira para vermişti. Aracın şoför mahaline ben oturdum. Yanıma da Emrah Serbes oturdu. İlk önce benim Maltepe'deki evime uğradık ve eşyalarımı alıp yola çıktık. İzmir gişelere kadar aracı ben kullandım. Orada Emrah bana 'Sen yorulmuşsundur, direksiyona ben geçeyim' dedi. Kabul ettim, aracı sağa çektim, direksiyona o geçti. Ben de ön yolcu koltuğuna, sağına oturdum. O anda hava çok yağışlı değildi, nemliydi. Gişeleri geçip bir süre gittikten sonra, arabanın arka tarafı az bir şey kaydı gibi oldu. Ben o anda dalmış gibiydim. Emrah'a arabanın kaydığını söyleyip yavaş gitmesini istedim" dedi.

Sanık Hakan Doğru

"112'Yİ ARADIM VE YERE ÇÖKÜP KENDİMİ YARGILADIM"

Gözlerini dinlenmek için kapattığını anlatan Doğru, şunları söyledi:

"Yarı uyuyor gibiydim. Belli bir süre gittikten sonra aniden arabanın sarsıldığını hissettim ve gözlerimi açtığımda önümüzdeki arabaya milim kaldığını, yani arabanın tam önümüzde olduğunu gördüm. Nitekim arabaya çarptık, ondan sonra bizim araç takla atmaya başladı. Bir süre sonra takla atmalar bitti. Aracın sunroofundan dışarı çıktım, sonra da Emrah'ı çıkardım. Bundan sonra diğer aracın yanına gittiğimde, araç yan şekilde duruyordu. Arabanın önünde bir erkek ve bir bayan vardı. Ayrıca bir de araçtan fırlamış bir bayan olduğunu gördüm. Onların yanına yaklaşmadım ve ne yapacağımı düşündüm. Tıbbi herhangi bir bilgim olmadığından müdahale etmedim ve bizim aracın yanına gittim. Telefonum savrulmuştu, Emrah'tan telefonunu istedim. O sırada Emrah diğer aracın yanına gidiyordu. Telefonla 112'yi aradım ve sonra yere çöküp kendimi yargıladım."



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Doğru savunmasında, bir süre sonra olay yerine polisin geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"GAYRİ İHTİYARİ BENİM YAPTIĞIMI SÖYLEDİM"

"Polislerden biri kazayı kimin yaptığını sordu. Gayri ihtiyari benim yaptığımı söyledim. Olay yerine savcı ve Jandarma geldikten sonra karakola götürüldük. İfademde doğuya dönene kadar, aracı hep benim kullandığımı söyledim. Suçu üstlenmem için Emrah bana herhangi bir talepte bulunmadı. Emrah'ın, 'Bu suçu yüklenebilecek psikolojide değilim' diye bir şey dediğini duymadım. Ancak kaza mahallinde kendi kendine konuşuyordu. Ben kendi kendime suçu üstlendim.

"İÇKİ İÇİP İÇMEDİĞİNİ GÖRMEDİM"

Emrah'ı aldığımda sarhoş değildi, çok kendindeydi. Ama onu alırken sırt çantalarından birine viski koyduğunu, Bodrum'a gidince içeceğini söylemişti. Yolda içki içip içmediğini görmedim, bilmiyorum. Benzinliklerde durduğumuzda araçta içtiyse bilemiyorum. Emrah'ın aracı kullanırken uyuduğunu hissetmedim. Yolda hep sigara içti, içtiği sigaranın kutusunun üzerinde deve resmi vardı. Başka türlü bir sigara içtiğini görmedim."

Sanığın beyanına karşı diyecekleri sorulan müdahil avukatı, Doğru'nun Emrah Serbes'i koruyucu şekilde ifade verdiğini ve beyanlarının doğru olmadığını söyledi.

Müdahil Ahmet Mert Özçelik ise her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, talimat evrağının ilgili mahkemesine iadesine karar verdi.