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Emrah'ın oğlu Tayfun, Seren Serengil'e ateş püskürdü

Tayfun Erdoğan, babası Emrah'ın kendisine olan duyarsızlığıyla ilgili annesini suçlayan Seren Serengil'e ateş püskürdü.

18.05.2017 - 07:52
  1. Haberler
  2. Magazin

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Emrah'ın uzun süre reddettikten sonra nüfusuna aldığı oğlu Tayfun Erdoğan, babasının kardeşiyle çektirdiği fotoğrafa içerlemiş, kendisinden esirgediği sevgiyi ve ilgiyi kardeşine göstermesine sitem eden bir paylaşım yapmıştı.

SEREN SERENGİL ANNESİNİ SUÇLAMIŞTI

Tayfun'un yürek dağlayan paylaşımı, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun programında masaya yatırıldı. Seren Serengil, Tayfun'un baba sevgisinden ve ilgisinden mahrum kalmasında annesini suçlayan bir üslup takındı. Annesinin suçlandığını gören Tayfun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Seren Serengil'e adeta ateş püskürdü.

İşte Tayfun'un Instagram paylaşımı:

"SİZ SON MODEL SİLGİLERLE OYNARKEN.."

Bu kadına iyi bakın istedim, sizler o yaşlarda sıcak yataklarınızda uyurken, babanızın size aldığı son model silgilerle oynarken bu kadın belki gençlik cahilliğiyle yaptığı olayın arkasında durdu evladına sahip çıktı. Dedim ya sizler silgilerinizle oynarken, bu kadın giydiği kıyafetlerden bana bez yapıyordu.

"BU KADIN EVİ GEÇİNDİRİYORDU"

Sizler anne baba rahatlığıyla yaşarken bu kadın yemek pişirmeyi öğreniyordu. Sizin bu kötülediğiniz kadın var ya sizler annenizden 'anne bana şunu al bunu al' derken bu kadın hem hasta annesine bakıyor hem bana bakıyor hem mahkemelerde uğraşıyor hem de evi geçindiriyordu.

5 KERE 10 KERE DÜŞÜNECEKSİNİZ

O kendini bilmez insanlar anneme laf atarken söylerken bir kere değil 5 kere 10 kere düşüneceksiniz ve ilk önce kendi yaşantınıza bakacaksınız. Bir laf vardır aslında, 'İnsanın fikri neyse zikri o olur' sizler annem hakkında böyle düşündüğünüze göre hayatınız çıkar ilişkisi olmuş!

Emrah'ın oğlu Tayfun, Seren Serengil'e ateş püskürdü

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