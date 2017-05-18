Emrah'tan oğlu Tayfun'a ağır gönderme

Çekimleri Kapadokya’da süren Aşk ve Mavi dizisinde izlediğimiz Emrah şimdilerde yine oğlu Tayfun’la anılıyor.

"YANIM YANDI BABA"

Oğlunun geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından paylaştığı “Babama gittim. Babam beni kabul etmedi. Hemen ardından kardeşimle bir fotoğraf paylaştı. Canım yandı. Yaşım kaç olursa olsun, ben de babamın omzuna başımı yaslamak isterdim. Bu bir kıskançlık değil. Neticede o da benim kardeşim. Çok zor günler geçiriyorum. Çok mu şey istiyorum? Bilmiyorum…” sözleriyle magazin gündemine gelen Emrah her ne kadar bu konulardan ve polemikten uzak durmak istese de bunu başaramadı.

"SUSMAK EN GÜZEL CEVAP EDEBİ ELDEN GİDENE"

Konuyla ilgili sessizliğini korumak isteyen Emrah hakkındaki açıklamaların bitmemesi üzerine yaşananlara Yunus Emre’den bir sözle yanıt verdi. Emrah, oğlu Tayfun’un iddialarına; “Edebim El Vermez Edepsizlik Edene, Susmak En Güzel Cevap Edebi Elden Gidene…” sözleriyle yanıt verdi.