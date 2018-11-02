Emre Altuğ'dan Ahmet Kural'a: Oğlum sizi kim yetiştiriyor

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya hem destek oldu hem de yanında olduklarını söyledi. Şarkıcı Emre Altuğ'un Instagram'da yayınladığı mesaj ise dikkat çekti.

"BOŞUNA YER KAPLIYORSUNUZ"

Emre Altuğ, şu mesajları paylaştı: "Oğlum sizi kim büyütüyor, yetiştiriyor, böyle mi öğretiyor? Farzedelim evde böyle görerek büyüdünüz, şiddet görenin mutlu olduğunu da gördünüz mü? Size sevgisini bu şekilde gösteren ve bu şekilde gösterilmesi gerektiğini öğreten mi oldu? Farzedelim öyle oldu büyüyünce bunun adamlıkla, insanlıkla, sevgiyle, saygıyla ilgisi olmadığını görmediniz mi öğrenmediniz mi? Eğer öyleyse yazık çünkü o takdirde varolmuş değil yer kaplamış oluyorsunuz!!! (Ahmet ve diğerlerine…)"