Emre Altuğ'dan Cengiz Kurtoğlu'na selam

Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Altuğ, alanı dolduran 5 bin kişiyi hem coşturdu, hem duygulandırdı.

"CENGİZ KURTOĞLU'NA SELAM OLSUN"

Cengiz Kurtoğlu’nun memleketi Artvin Arhavi’de sahne alan Emre Altuğ "Cengiz Kurtoğlu’na selam olsun" diyerek Kurtoğlu’nun şarkılarını binlerce hemşehrisi ile beraber seslendirdi.

ŞARKILARA EŞLİK ETTİLER

Sıra sabırsızlıkla beklenen Emre Altuğ konserine geldiğinde ise Arhavi Gösteri Merkezi adeta başka bir havaya büründü. Sanatçının seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara izleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Gecede ayrıca festival kapsamında düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklere katkı ve desteği bulunanlara protokol mensupları tarafından plaketler takdim edildi.





RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Arhavi doğa sporları derneği ise desteklerinden dolayı Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'na teşekkür ederek plaket takdim ettiler. Gece geç saatlere kadar süren konserin son bulmasıyla havai fişek gösterileri Arhavi semalarında renkli görüntüler ortaya çıkardı.





