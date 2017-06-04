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Emre Aşık'ın eşi görümcelerini dövdü

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, iki görümcesiyle mahkemelik oldu.

04.06.2017 - 10:12
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  2. Magazin

Daha önce de bahçesinden bulup tedaviye götürdüğü baykuş için veterinerin üzerine yürüyen Yağmur Aşık, olay günü ikamet ettiği Beyoğlu ilçesindeki iş yerine gitmek üzereydi. Bu sırada görümceleri Kıymet Aşık ve Aynur Aşık'ı gördü. Eskiden iş ortaklığı bulunan görümcelerini gören Yağmur, iddiaya göre Kıymet Aşık'a hakaret içerikli bazı sözler söyledi.

Emre Aşık'ın eşi görümcelerini dövdü

Sabahın haberine göre; tartışma kısa bir müddet sonra arbedeye dönüştü. Aynur Aşık ise kız kardeşi ve yengesi arasında çıkan arbedeyi engellemeye çalışırken, Yağmur Aşık'ın darbelerine maruz kaldı. Taksim Polis Merkezi'ne başvuran Kıymet Aşık ve Aynur Aşık yengeleri Yağmur Aşık'tan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yağmur Aşık'ın ifadesine başvuruldu.

Emre Aşık'ın eşi görümcelerini dövdü

Çıkan arbedeyi doğrulayan Aşık, hakaretlere kendisi maruz kaldığını ileri sürerek kendisinin de darp edildiğini beyan eden doktor raporu sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Yağmur Aşık ve görümcelerinin müşteki- şüpheli olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Yağmur ve görümceleri arasında yaşanan darbı gösteren kamera kayıtları delil olarak sunuldu.

Yağmur Aşık hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Emre Aşık'ın eşi veterinerde kavga etti haberi

Emre Aşık'ın eşi görümcelerini dövdü

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