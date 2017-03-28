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Emre Aşık'ın eşi veterinerde kavga etti

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, veterineri birbirine kattı.

28.03.2017 - 10:48
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Geride bıraktığımız 24 Mart günü elinde bir baykuşla veterinere gelen Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, tedavi için getirdiği baykuşun Kulaklı Orman Baykuşu olduğunu ve hayvanın tedavisinin ardından bakanlığa teslim edilmesi gerektiğini öğrenince ortalığı birbirine kattı.

VETERİNERDE TEKME TOKAT

Kendisine yapılan açıklamadan iki gün sonra 26 Mart’ta veterinere gelen Aşık, burada tartışmaya başladı. Uçankuş’un özel haberine göre burada çalışan Dilara Hanım’la kavgaya tutuşan Yağmur Aşık, genç kadını öylesine darp etti ki Dilara Hanım’ın ameliyat olma ihtimali bile belirdi.

Emre Aşık'ın eşi veterinerde kavga etti VİDEO

Emre Aşık'ın eşi veterinerde kavga etti

TEHDİTLER SAVURDU

Yaşanan kavganın ardından veterinerliğin önünde tehditler savuran Yağmur Aşık’ın bu görüntüleri videoya kaydedildi. Hayvanseverlik duyarlılığıyla başlayan tartışmanın ne boyutlara geldiği son derece ürkütücü bir şekilde görüldü.

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