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Emre Çolak iki gol birden attı - İZLE

İspanya'nın Deportivo takımında top koşturan Emre Çolak, Racing Ferrol ile oynadıkları hazırlık maçında iki kez fileleri havalandırdı.

28.07.2017 - 10:39
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Deportivo, hazırlık maçında Racing Ferrol'u 4-1 mağlup etti.

BİRİNİ FRİKİKTEN ATTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Çolak 10. dakikada gol perdesini açarken, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp frikikten takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.

Emre Çolak iki gol birden attı - İZLE

Deportivo'nun diğer golünü Juanfran ile kendi kalesine Da Lama kaydetti.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile Deportivo'nun en iyi futbolcuları arasında gösterilen Emre, sezon öncesi performansıyla da yeni sezonda yine takımının en büyük kozu olacağını gösterdi.

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