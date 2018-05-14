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Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım diyemem

Oyuncu Emre Karayel, eski partneri Demet Evgar'la ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 06:53..
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Emre Karayel, 2008’den 2015’e kadar ‘Bir Kadın Bir Erkek’te Demet Evgar ile başrolü paylaşmıştı. Emre Karayel, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"GÖZLÜME STENT TAKTIM"

“İçinizden bile olsa ‘Bu kadından çok hoşlanıyorum’ demediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: ''Demedim desem yalan olur. Onu bir kadın olarak her zaman çok beğendim. Ancak biz o tarz olaylara girseydik, işin sonunu getiremezdik!” Emre Karayel, “O kadar öpüşüp koklaştınız, gönlünüz hiç mi kaymadı?” sorusunu da “Gönlüme stent taktım. Ara sıra gevşetsem de hemen sıktım tabii” diye yanıtladı.

"DEMET'İ YEMEKLE TAVLA"

. Demet Evgar’ı tavlamak isteyen bir hayranına da şu tüyoyu verdi: “İyi yemek yapmayı bilmeniz şart. Çünkü lezzetli yemeği çok sever.”

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım diyemem

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