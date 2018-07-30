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Emziren annelerin alkol tüketmesi çocuğu olumsuz etkiliyor

Avustralya'da yürütülen bir çalışmada, annenin emzirirken alkol tüketmesinin çocuğun bilişsel yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.

AA | 30.07.2018 - 17:48..
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  2. Sağlık

Araştırmada, alkol alan anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen 5 bin 107 bebek, 6-7 yaşlarına kadar 2 yılda bir incelendi.

BİLİŞSEL GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Alınan veriler doğrultusunda emzirme sırasında alkol alan annelerin çocuklarının sözel olmayan muhakeme yeteneklerinin emzirme sırasında alkol kullanmayan annelerin çocuklarınkine göre daha zayıf olduğu belirtildi. Değerlendirme doğum öncesi alkol tüketimi, anne yaşı, gelir, doğum ağırlığı, kafa travması diğer faktörlerden bağımsız olarak yapıldı.

Sydney'deki Macquarie Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Louisa Gibson ve Melanie Porter, yaptığı açıklamada, bu çalışmanın anne sütü yoluyla alkole maruz kalmanın bilişsel gelişimi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmanın aynı zamanda anne sütündeki etanolün normal beyin gelişimini etkileyebileceğini gösteren hayvan çalışmaları ile tutarlı olduğuna işaret edildi.

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