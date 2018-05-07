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En beğenilen kamu çağrı merkezi: İBB 153 Beyazmasa

İBB; 153 İstanbul Beyazmasa Çağrı Merkezi, Call Center Life Dergisi’nin düzenlediği yarışmada ‘En Beğenilen Kamu Çağrı Merkezi Ödülü’ kazandı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 15:29..
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  2. Yerel Yönetimler

Çağrı Merkezi sektörünün önde gelen dergilerinden olan Call Center Life dergisinin düzenlediği yarışma ile Türkiye’nin en beğenilen çağrı merkezleri ödüllendirildi.

Fairmont Quasar Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreninde 153 İstanbul Beyazmasa Çağrı Merkezi, çok yönlü araştırma ve bağımsız anketler sonucunda 2018 yılının en beğenilen kamu çağrı merkezi ödülünü kazandı.

En beğenilen kamu çağrı merkezi: İBB 153 Beyazmasa

ANKET SONUÇLARI TEMEL ALINDI

Sektör yöneticileri, çalışanlar ve müşterilerin değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan Türkiye’nin En Beğenilen Çağrı Merkezleri, bağımsız araştırma yöntemleri ile belirlendi. Müşteriler tarafından en beğenilen çağrı merkezleri, son 1 ay içinde çağrı merkezinden hizmet almış 2.027 kişiyle telefon anketi yöntemiyle; çalışan memnuniyeti açısından kazanalar ise 3.765 Çağrı Merkezi çalışanı ile yapılan anket sonuçları temel alınarak belirlendi.

En beğenilen kamu çağrı merkezi: İBB 153 Beyazmasa

365 GÜN 7/24 HİZMET

Uzman vatandaş temsilcileri ile İstanbul’un sorunlarına 365 gün 7/24 çözüm üreten 153 Beyazmasa Çağrı Merkezi vatandaşlara bire bir belediyecilik hizmeti sunuyor. 2017 yılında 9 milyon başvuruyu çözüme kavuşturan 153 Beyazmasa hizmet ve projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödülün sahibi oldu.

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