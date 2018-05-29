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En çok borcu olan AB ülkeleri

Avrupa Birliği ülkelerinin borç sıralamasında Yunanistan, İtalya ve Portekiz, birincilik için yarışıyor.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 10:00..
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En çok borcu olan AB ülkeleri

Borç konusunda AB ülkeleri arasında önemli farklılıklar göze çarpıyor. Yunanistan'ın borcu gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 178'ini oluştururken bu oran Estonya'da yüzde 8.8 düzeyinde.

YUNANLAR ZİRVEDE

Yunanistan'ın 2008 yılından bu yana bilinen ekonomik sorunları ülkenin ve AB'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Birçok AB ülkesinin borcu gayri safi yurt içi hasılasından daha yüksek seviyede bulunuyor. Ülkelerinin ortalama borcu yılık gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 81'ine tekabül ediyor.

İTALYA İKİNCİ, PORTEKİZ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Euronews'in haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun 2018 yılı raporuna göre Yunanistan'ın ardından ikinci sırada yer alan İtalya'nın gayri safi yurt içi hasılasına oranla yüzde 130 düzeyinde devlet borcu var. Üçüncü sırada ise yüzde 122.5 borç oranıyla Portekiz yer alıyor.

Söz konusu ülkelerin 2018 yılında yüksek oranlardaki borç durumu AB'yi oldukça tedirgin etmeye başladı.

En çok borcu olan AB ülkeleri

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