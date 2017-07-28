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En çok harcama konuta ve kiraya yapıldı

Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı, yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları aldı.

28.07.2017 - 14:37
  1. Haberler
  2. Emlak
En çok harcama konuta ve kiraya yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin "Hanehalkı Tüketim Harcaması" istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamaların payı yüzde 19,5 oldu.

En çok harcama konuta ve kiraya yapıldı

Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2'sini sağlık, yüzde 2,3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı. Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2015'te bin 455 lira iken 2016 yılında bin 642 lira olarak tahmin edildi.

Ulaştırma harcamalarının payı önceki yıla göre 1,2 puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 18,2'ye yükseldi. Alkollü içecekler, sigara ve tütün grubunun payı yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e, mobilya ve ev eşyalarının payı yüzde 6,1'den yüzde 6,3'e, eğitim hizmetlerinin payı ise yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseldi.

En çok harcama konuta ve kiraya yapıldı

ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 0,8 PUANLIK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı önceki yıla göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 26'dan yüzde 25,2'ye geriledi. Ayrıca, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20,2'den yüzde 19,5’e, eğlence ve kültür harcamalarının payı yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı ise yüzde 4,3’ten 4,2’ye düştü. Giyim ve ayakkabı (yüzde 5,2), sağlık (yüzde 2), haberleşme (yüzde 3,7) ile lokanta ve otel (yüzde 6,4) harcamalarının payı ise 2016 yılında da değişmedi.

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